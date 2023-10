Business news: accordo tra kazakha QazaqGaz e cinese Geo-Jade per sviluppo giacimento di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia kazakha QazaqGaz e la cinese Geo-Jade hanno firmato nei giorni scorsi a Pechino un accordo nel quadro della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) per lo sviluppo congiunto del giacimento di gas di Pridorozhnoye, nella regione del Kazakhstan meridionale. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Kazinform”. Alla firma, avvenuta a margine del terzo Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta, ha assistito una delegazione kazakha guidata dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. I lavori per lo sviluppo del giacimento dovrebbero iniziare nel 2024. “Uno dei principali obiettivi di QazaqGaz è quello di aumentare le risorse di gas disponibili. Stiamo prendendo tutte le misure possibili per rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Per questo, assieme al ministero dell’Energia e al fondo sovrano Samruk-Kazyna, QazaqGaz sta intraprendendo riforme su larga scala nell’industria del gas per attirare nuovi investimenti”, ha commentato il presidente della società kazakha, Sanzhar Zharkeshov. (Res)