Business news: Filippine, Marcos conferma piani per il fondo sovrano Maharlika

- Le autorità delle Filippine intendono andare avanti con l’istituzione del fondo sovrano Maharlika: il governo sta solo “mettendo a punto” alcune regole perché funzioni al meglio. Lo ha dichiarato il presidente Ferdinand Marcos Junior nel corso di un incontro con la stampa prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove parteciperà al vertice tra l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Le sue parole giungono dopo un comunicato diramato mercoledì 18 ottobre dal suo segretario esecutivo Lucas Bersamin, nel quale si dava notizia della sospensione dei piani per la creazione del fondo sovrano, approvato con legge lo scorso luglio, “in attesa di ulteriori studi”. Il leader filippino si è detto “un po’ allarmato” dal modo in cui la notizia è stata ripresa dalla stampa e ha spiegato che il governo intende applicare miglioramenti “specificatamente alla struttura organizzativa” del fondo. “Non bisogna equivocare quel che abbiamo fatto come un giudizio sulla decisione di istituire il fondo Maharlika. Al contrario, stiamo solo cercando il modo per renderlo vicino alla perfezione”, ha detto Marcos, aggiungendo che intende presentare il fondo ai colleghi del sud-est asiatico e del Golfo in occasione della sua visita in Arabia Saudita. (Fim)