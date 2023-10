© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita a Tel Aviv, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog. La conversazione - fa sapere palazzo Chigi - ha rappresentato un’occasione per ribadire la solidarietà al popolo israeliano a seguito dei brutali attacchi di Hamas e discutere di possibili prospettive future di pace per la regione. (Com)