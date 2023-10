Business news: Indonesia, Shell completa cessione partecipazione nel giacimento di gas di Masela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell Upstream Overseas Services, una controllata di Shell, ha completato la cessione della sua quota di partecipazione al progetto di sviluppo del gas naturale di Abadi Masela. Lo ha riferito Shell tramite una nota azienda, precisando di aver ceduto la sua quota del 35 per cento alla compagnia indonesiana Pertamina e alla malesiana Petronas. I tre colossi petroliferi avevano firmato un accordo per la cessione della partecipazione di Shell, del valore di 650 milioni di dollari, lo scorso luglio: una quota del 20 per cento andrà a Hulu Energi, una controllata di Pertamina, mentre Petronas Masela Sdn Bhd assumerà una quota del 15 per cento. (Fim)