Business news: Elon Musk starebbe valutando l’uscita di X dall’Europa

- Elon Musk starebbe valutando la chiusura del social media X (precedentemente noto come Twitter) in Europa, in risposta alle indagini sulla compliance avviate a carico della società dalle autorità di Bruxelles, e dalle costanti accuse in merito all'inadeguatezza dei protocolli di moderazione dei contenuti all’interno della piattaforma. Lo riferisce “Business Insider”, che cita una fonte interna all’azienda. Nelle ultime settimane, Musk ha suggerito che X potrebbe smettere di essere accessibile in Europa al fine di evitare le nuove regolamentazioni emanate dalla Commissione europea. L’imprenditore non approverebbe le restrizioni e gli obblighi del Digital Services Act, secondo una persona informata sulla questione. Secondo la fonte, Musk starebbe soppesando la rimozione della app dalla regione, o in alternativa il blocco dell’accesso per gli utenti dell'Unione Europea, come stabilito da Meta per la sua nuova nuova app Threads, lanciata proprio come concorrente di X. (Was)