Kosovo: Commissione Ue conferma, dal primo gennaio libera circolazione per cittadini kosovari

- Dal primo gennaio 2024 i cittadini kosovari potranno circolare liberamente nell’Ue senza bisogno di visti. Lo ha confermato la Commissione europea in una risposta al sito di Pristina “Telegrafi”. "La liberalizzazione dei visti per i titolari di passaporto kosovaro entrerà in vigore il primo gennaio 2024. Permetterà ai cittadini del Kosovo di recarsi nell'Ue senza visto per 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La Commissione aveva valutato nel luglio 2018 che il Kosovo soddisfa tutti gli standard della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti", si legge nella risposta. La precisazione giunge dopo le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che nel corso di una visita a Tirana aveva paventato l’ipotesi di sospendere la liberalizzazione dei visti se le autorità di Pristina non avessero dimostrato di voler progredire nella normalizzazione dei rapporti con Belgrado. (segue) (Alt)