Kosovo: Commissione Ue conferma, dal primo gennaio libera circolazione per cittadini kosovari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è giunto un chiarimento dall’ambasciata francese a Pristina sulle dichiarazioni del capo dell’Eliseo. "Durante la conferenza stampa con il primo ministro albanese, Edi Rama, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha sottolineato la necessità che entrambe le parti (Belgrado e Pristina) dimostrino spirito di responsabilità", si legge nella nota riportata sempre dal sito “Telegrafi”. "Ha chiesto spirito di responsabilità al presidente serbo (Aleksandar) Vucic, e aveva le stesse aspettative anche nei confronti della presidente e del primo ministro del Kosovo. Proprio in questo contesto ha menzionato anche la questione della liberalizzazione dei visti (…). Per questo si aspetta che le autorità kosovare, così come quelle serbe, rispettino la parola data e si impegnino nuovamente ad andare avanti nelle prossime settimane", precisa la risposta dell'ambasciata francese ai media kosovari. (Alt)