Kosovo: premier Kurti a colloquio con inviati di Europa e Usa

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha avuto un incontro oggi con gli inviati di Ue, Stati Uniti, Italia, Francia e Germania. Secondo una nota del governo kosovaro, Kurti ha dichiarato che la priorità per il Kosovo è la sicurezza dopo l'attacco avvenuto a Banjska il 24 settembre, in cui ha perso la vita un agente della polizia kosovara. Secondo Kurti “la punizione (nei confronti della Serbia) è decisiva” affinché tali attacchi non si ripetano. Nel corso dell'incontro, secondo la nota, è stato anche discusso il tema della normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, e del piano europeo assieme all’allegato di attuazione concordato a Ocrida. “Il primo ministro ha sottolineato che sono necessari una riflessione qualitativa e un nuovo approccio. Tutti e cinque gli emissari hanno presentato il loro nuovo piano per andare avanti, per il quale il primo ministro ha espresso i suoi ringraziamenti e il suo apprezzamento. Le discussioni devono continuare con intensità", si legge nel comunicato. L’inviato dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Mioslav Lajcak, accompagnato dall’inviato Usa per i Balcani occidentali Gabriel Escobar e dai consiglieri di Germania, Francia e Italia, questa mattina si trovavano a Pristina e hanno tenuto un incontro con Kurti. Successivamente si sono recati a Belgrado per un colloquio con il presidente serbo Aleksandar Vucic.(Alt)