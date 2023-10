Lazio: Coldiretti, siglato protocollo d'intesa con Rete nazionale istituti agrari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accento è stato posto poi sull'importanza dell'orientamento scolastico. "Riteniamo che la formazione sia di fondamentale importanza - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri -. Per troppi anni abbiamo pensato che iniziasse dal periodo universitario, trascurando invece gli istituti tecnici, il liceo o le scuole medie. La formazione è importante perché abbiamo bisogno di avere delle professionalità all'interno delle nostre imprese, che sappiano utilizzare quelli che sono gli strumenti che saranno sempre di più all'avanguardia, non solo per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, ma anche nell'utilizzo dei dati che ci consentono di dare delle informazioni ai cittadini e ai consumatori sui nostri prodotti". Il riferimento è all'utilizzo del Qr Code, della blockchain che consente attraverso il cellulare di comunicare i vari passaggi della filiera che hanno portato alla realizzazione del prodotto. (segue) (Com)