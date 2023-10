Lazio: Tripodi (Lega), per Latina Zes opportunità da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto grato al presidente Rocca per aver proposto al Ministro Fitto di inserire Latina e Frosinone nel Progetto Zes, come proposto dalla Lega. Così Orlando Angelo Tripodi, presidente dalla commissione Lavoro alla Pisana. "Ho letto gli interventi dei miei colleghi - aggiunge - è bello vedere che nella nostra città la politica sa fare squadra quando si tratta di portare a casa obiettivi mirati al benessere della nostra provincia, quindi a cittadini e imprese. Che poi imprese e cittadini vanno di pari passo, perchè se cresce l'economia crescono le opportunità di lavoro per tutti. Far crescere l'economia di un territorio, vuol dire maggior benessere per tutti. Come provincia siamo da sempre penalizzati per la questione logistica e infrastrutturale". (segue) (Com)