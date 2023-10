Medio Oriente: Blinken conferma sostegno Usa a premier Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha parlato ieri con il primo ministro ad interim del Libano, Najib Miqati, per affermare il sostegno degli Stati Uniti al popolo libanese, tenendo conto della crescente preoccupazione per l'aumento delle tensioni lungo il confine meridionale del Paese dei cedri. Lo riferisce l'ufficio del portavoce Matthew Miller. Il segretario ha ribadito l'importanza di rispettare gli interessi del popolo libanese, esprimendo stupore nel caso in cui il Libano venisse coinvolto nel conflitto provocato dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Inoltre, Blinken ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei civili libanesi che hanno tragicamente perso la vita a causa del conflitto, sottolineando il continuo sostegno degli Stati Uniti alle Forze armate libanesi e alle Forze di sicurezza interna, "gli unici legittimi garanti della stabilità e dell'integrità territoriale del Libano". (Was)