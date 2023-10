Business news: l'India esita ad autorizzare pagamenti in yuan, ostacolate forniture di petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le resistenze del governo indiano a consentire ai raffinatori controllati dallo Stato di pagare le importazioni di petrolio russo tramite gli yuan hanno ostacolato il pagamento e la consegna di almeno sette carichi di petrolio provenienti dalla Russia. Lo affermano fonti a conoscenza diretta della questione citate dal portale d’informazione “Channel News Asia”, secondo cui le problematiche finora non hanno causato l'interruzione delle consegne, con aziende russe come Rosneft che continuano a rifornire i raffinatori indiani controllati dallo Stato mentre questi ultimi cercano alternative per il saldo delle consegne. L'India è emersa quest’anno come principale importatore mondiale di petrolio greggio russo via mare, con i raffinatori che acquistano il greggio a prezzi scontati approfittando delle dinamiche innescate dalle sanzioni occidentali a carico di Mosca, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. I raffinatori indiani faticano però a pagare le forniture di petrolio russo, dopo che gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno imposto un tetto al prezzo di 60 dollari al barile, costringendo gli acquirenti a utilizzare alternative come i dirham degli Emirati Arabi per i carichi che superano tale limite in un contesto di rinnovato aumento dei prezzi globali del petrolio. (Inn)