Business news: Usa, Ford annuncia il licenziamento di 700 dipendenti

- La casa automobilistica statunitense Ford ha annunciato il licenziamento di circa 700 dipendenti, impiegati nella produzione del pickup elettrico F-150 Lightning. In una nota, la società ha spiegato che il provvedimento non è legato allo sciopero avviato dal sindacato United Auto Workers, dopo la scadenza del contratto di lavoro. La scorsa estate, Ford ha sospeso temporaneamente le attività nella fabbrica dedicata alla produzione del veicolo, per aggiornare la struttura. L’azienda ha precisato che i tagli sono dovuti “ad una serie di limitazioni riguardanti la catena di approvvigionamento”. (Was)