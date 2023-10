Business news: Usa annunciano nuove restrizioni all’esportazione di chip alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato nuove restrizioni alla vendita dei chip utilizzati per la produzione di dispositivi basati sull’intelligenza artificiale alla Cina. In una nota, il governo federale ha spiegato che il provvedimento consentirà di “correggere le falle che sono state riscontrate dopo l’imposizione del primo round di restrizioni all’esportazione di chip alla Cina, lo scorso anno”. In quell’occasione, le autorità di Washington hanno vietato la vendita alla Cina del chip Nvidia H100 prodotto dalla società omonima, utilizzato dalla maggior parte delle grandi società dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, come OpenAi. Al suo posto, le aziende cinesi avrebbero potuto acquistare le versioni precedenti, denominate H800 e A800. Le nuove restrizioni vieteranno anche la vendita di questi chip, in base a quanto spiegato ai giornalisti da alcuni funzionari del dipartimento. Le misure potrebbero anche includere i chip venduti dalle società Intel e Amd. (Was)