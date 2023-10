Regno Unito: morto a 86 anni la leggenda del calcio Bobby Charlton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a 86 anni Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese. Lo ha reso noto attraverso un comunicato il Manchester United, la squadra a cui Charlton ha legato il suo nome per anni. Charlton ha segnato, nell’arco della sua carriera, quasi 200 gol in circa 600 partite fra il 1956 e il 1973. Nel 1966 ha vinto il Pallone d’oro, mentre è stato inserito nella lista dei 125 migliori calciatori viventi in occasione del centenario della Fifa. A Sir Bobby è stata diagnosticata la demenza nel 2020. Secondo quanto ricorda l’emittente britannica “Sky News” sua moglie, Lady Norma Charlton, ha voluto che la diagnosi fosse resa pubblica per aumentare il grado di consapevolezza sulla malattia. Uno studio del 2019, infatti, commissionato dalla Football Association, la federazione calcistica inglese, e dall'Associazione dei calciatori professionisti, ha rilevato che gli ex giocatori hanno tre volte e mezzo più probabilità di morire di demenza rispetto alle altre persone della stessa fascia di età. L’indagine ha esaminato le cartelle cliniche di 7.676 uomini che hanno giocato a calcio da professionisti tra il 1900 e il 1976.(Rel)