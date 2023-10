Roma: al via autunno caldo in città, primo sabato di proteste senza tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'anteprima del doppio corteo della Cgil, con centinaia di associazioni da tutta Italia, andata in scena il 7 ottobre scorso, oggi a scendere in piazza, nel corso della mattinata, sono stati circa mille appartenenti al Movimento degli studenti palestinesi appoggiati da diverse sigle di sinistra: i manifestanti si sono radunati in piazza Vittorio Emanuele al grido di "Palestina libera". Parallelamente, circa un centinaio di ragazzi del movimento giovanile di destra Azione studentesca hanno presidiato viale Trastevere davanti al ministero dell'Istruzione, con lo slogan "Merito, orgoglio, identità. Per costruire la scuola del domani". (segue) (Rer)