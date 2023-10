Medio Oriente: "The Atlantic", membri Hamas avevano ordine di "usare ostaggi come scudi umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del movimento islamista palestinese Hamas avevano ricevuto l'ordine di "uccidere le persone meno facili da gestire" e "usare gli ostaggi come scudi umani" ancor prima del 7 ottobre, giorno in cui il movimento ha attaccato Israele scatenando una violenta reazione da parte delle forze israeliane. A rivelarlo è stata la rivista statunitense "The Atlantic", che ha ottenuto un presunto documento attribuito ad Hamas contenente istruzioni dettagliate su come eseguire l'attacco. Il documento, consegnato a "The Atlantic" da un funzionario israeliano, suggerisce anche che Hamas non aveva intenzione di portare gli ostaggi a Gaza. (Res)