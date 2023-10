Staino: Fassina, rimarrà sempre con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un grande dolore la morte di Sergio Staino. È meritatamente noto e pluri-premiato per le sue straordinarie qualità di vignettista profondo e coraggioso. Ma era innanzitutto un grande dirigente politico. È quanto scrive Stefano Fassina, in un post su Facebook. "Era l'incarnazione libera, intelligente, appassionata della lunga storia nella quale a metà anni '80 ero entrato, dove ero cresciuto, - aggiunge - dalla quale mi ero dolorosamente separato. Non ha mai condiviso la scelta di chi andò via, nonostante ne vedesse tutti i motivi. Scrisse Alla ricerca della pecora Fassina. Lo dedicò a Giorgio Napolitano e al sottoscritto, gli estremi, nella sua visione, dello spazio politico del Partito da preservare. Una comunità che aveva resistito ai durissimi colpi della Storia, da ultimo l'abbattimento del Muro di Berlino e il dissolvimento dell'Unione sovietica, non doveva, non poteva, sfasciarsi a causa di un Renzi in transito. Mi mancherai carissimo Sergio. Un abbraccio forte a Bruna e a tutta la tua famiglia. Con Bobo, Bibi, Ilaria, Michele, Molotov, rimarrai per sempre con noi", conclude Fassina. (Com)