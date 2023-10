Lazio: Tripodi (Lega), per Latina Zes opportunità da non perdere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Latina, oggi, - prosegue Tripodi - merita il ruolo da seconda provincia del Lazio, dopo Roma, spesso trascurata. Cos'é e per quale ragione questo provvedimento è così importante per la nostra provincia é stato detto. Ora si deve solo correre perché questo avvenga. Il 31 dicembre 2023, si intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto Zes esistenti istituendo una Zes unica per il Sud ed è qui che dovrebbero rientrare Latina e Frosinone, come richiesto dal presidente Rocca su segnalazione della Lega. Si tratta di una opportunità da non perdere perché l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno nelle cosiddette Zone Economiche Speciali, potranno beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'imprese e fiscali", conclude. (Com)