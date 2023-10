Medio Oriente: Erdogan e leader Hamas Haniyeh discutono situazione Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con il capo dell'ufficio politico del movimento palestinese islamista Hamas, Ismail Haniyeh, per discutere la situazione in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito la presidenza turca, secondo cui Erdogan ha dichiarato che Ankara "sta lavorando per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano Gaza, che i feriti vengano curati in Turchia quando necessario e che si raggiunga un cessate il fuoco nella regione il prima possibile". Il leader turco ha anche sottolineato che "una soluzione duratura alla questione israelo-palestinese non può essere raggiunta senza la creazione di uno Stato di Palestina indipendente, rispettando i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale". (Tua)