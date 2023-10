Business news: consorzio guidato da Posco investe in startup del litio EnergyX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dal conglomerato sudcoreano Posco Holdings investirà nella startup di tecnologie del litio EnergyX, puntando sugli sforzi tesi a sviluppare metodi più efficienti per produrre le batterie necessarie ad alimentare la transizione globale energetica e della mobilità. L’accordo prevede un investimento di 50 milioni di dollari tramite un finanziamento di serie B, che aiuterà la startup a giungere alla fase di produzione industriale delle sue tecnologie. EnergyX sta esplorando nuove metodologie di estrazione delle terre rare, inclusa l’estrazione diretta del litio (Dle), che sinora non ha mai superato lo stadio concettuale. Se si concretizzasse, questo metodo di estrazione consentirebbe di produrre il litio per le batterie in maniera più rapida e meno costosa, rispetto alla tradizionale estrazione in stagni salmastri attualmente utilizzata a livello globale, e criticata anche per il suo significativo impatto ambientale. (Git)