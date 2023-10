Medio Oriente: Qatar, al lavoro per il rilascio di altri ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è “al lavoro” per ottenere da Hamas il rilascio di altri ostaggi. Lo ha reso noto il premier e ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, precisando che è in corso un’azione di coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner internazionali per consentire il rilascio di prigionieri e ridurre l'escalation a Gaza. Nella giornata di oggi Al Thani ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Ieri, due ostaggi con passaporto statunitense e israeliano erano stati rilasciati da Hamas in seguito a colloqui mediati dal Qatar. Le due donne, madre e figlia, erano partite da Chicago per celebrare la festa ebraica del Sukkot con la famiglia. (Res)