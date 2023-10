Medio Oriente: Egitto propone di rivalutare strategia internazionale per affrontare questione palestinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scena internazionale degli ultimi decenni ha rivelato una grave carenza nel trovare una soluzione giusta e duratura alla questione palestinese, perché ha cercato di gestire il conflitto e non di porvi fine in modo definitivo. Si è limitata a offrire soluzioni temporanee e palliative che non sono all'altezza delle aspirazioni di un popolo che ha sofferto più di 80 anni di occupazione straniera, tentativi di cancellazione dell'identità e perdita di ogni speranza", riferisce il comunicato. "Assistiamo persino a tentativi di giustificare le uccisioni (dei palestinesi da parte delle forze israeliane), come se la vita di un palestinese fosse meno importante di quella di altre persone", aggiunge la nota. (segue) (Com)