Medio Oriente: Egitto propone di rivalutare strategia internazionale per affrontare questione palestinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto, esprimendo il suo profondo apprezzamento ai Paesi e alle organizzazioni che hanno partecipato al Summit, conferma che non risparmierà alcuno sforzo per continuare a lavorare con i partner al fine di raggiungere i propri obiettivi, indipendentemente dalle difficoltà o dalla durata del conflitto. L'Egitto manterrà sempre la propria ferma posizione a sostegno dei diritti dei palestinesi, credendo nella pace come opzione strategica e irreversibile fino alla realizzazione di una soluzione a due Stati, palestinese e israeliano, che vivano fianco a fianco. L'Egitto non accetterà mai che la questione palestinese venga liquidata a spese dei Paesi della regione e salvaguarderà sempre la propria sovranità e sicurezza nazionale in circostanze e situazioni pericolose e minacciose. (Com)