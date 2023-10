Caivano: Rastrelli (Fd'I), lo Stato c'è, 15 milioni per imprese e Zona franca urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Stato a Caivano non fa passi indietro, non abbandona nessuno ma rilancia la sua azione di riqualificazione di un'area oppressa dalla criminalità organizzata. È appena stato depositato in Senato, su proposta del Mimit, un emendamento del governo al dl Caivano". È quanto dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito a Napoli e componente della Commissione bicamerale antimafia. Il provvedimento, ricorda il parlamentare, estende "a questo territorio gli aiuti in materia di riconversione e riqualificazione produttiva: fino a 15 milioni per rilanciare le attività industriali e salvaguardare i livelli occupazionali. Viene poi istituita la 'Zona franca urbana', sempre nel comune di Caivano, per sostenere il tessuto economico e favorire l'autoimprenditorialità. Imprese e professionisti che operano nell'area usufruiranno di un'esenzione dalle imposte sui redditi, sugli immobili usati per l'attività e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali", conclude.(Com)