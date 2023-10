Israele: cittadini protestano contro Netanyahu, "sono gli ultimi giorni del tuo regime corrotto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi israeliani hanno manifestato oggi a Beersheba, la città più grande del deserto del Negev, nel sud di Israele, contro il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, invitandolo a dimettersi. Lo ha riferito il quotidiano "Times of Israel", secondo cui un cittadino si sarebbe rivolto a Netanyahu dicendo: "Questi sono gli ultimi giorni del tuo regime corrotto". Il premier si è recato oggi nel sud del Paese, insieme al ministro della Difesa, Yoav Gallant, e al leader del partito di Unità nazionale israeliano, Benny Gantz, per osservare i preparativi dell'esercito in vista dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza. A Beersheba, si trova il comando militare meridionale delle Forze di difesa israeliane. (Res)