Serbia: Partito progressista festeggia i 15 anni dalla fondazione

22 luglio 2021

- Il Partito progressista serbo (Sns) ha festeggiato con una cerimonia oggi a Sabac i 15 anni dalla sua fondazione. Era presente anche il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che è stato il leader della forza politica fino alla decisione, quest’anno, di lasciare l’incarico. L’attuale capo del partito nonché ministro della Difesa, Milos Vucevic, ha dichiarato che in 15 anni di esistenza il partito è riuscito a preservare la libertà e l'indipendenza della Serbia oltre che a “ripristinarne la reputazione” in ambito internazionale. Il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, ha detto di essere orgoglioso di far parte della forza politica. "Le elezioni del 17 dicembre saranno cruciali”, ha aggiunto. Il Partito progressista serbo è stato fondato nel 2008 dopo la separazione dal Partito radicale serbo (Srs). E’ la forza principale in Serbia dal 2012, da quando ha vinto per la prima volta le elezioni, e da allora governa ininterrottamente il Paese. Il primo presidente del partito è stato Tomislav Nikolic, mentre Vucic è stato a capo del partito per 11 anni, fino al maggio di quest'anno.(Seb)