Lavoro: Albano (Mef), maternità sia valore aggiunto e non ostacolo

- In Italia il problema della denatalità "è un problema enorme: non esiste sistema previdenziale o sanitario che regga nel futuro con un numero così elevato di ultra novantenni e così basso di nuovi nati". Lo afferma il sottosegretario all'Economia e finanze ed esponente di Fratelli d'Italia, Lucia Albano, intervenendo a StatisticAll, il Festival della statistica e della demografia promosso dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). "Questo governo - chiarisce - è al lavoro per invertire la rotta, fin dal suo insediamento. Abbiamo aggiunto il termine 'natalità' al ministero della Famiglia, inserito come fine generale la crescita e la famiglia all'interno della legge delega fiscale e varato un pacchetto di interventi apposito nella scorsa legge di Bilancio". "Il lavoro - continua il sottosegretario - prosegue anche nella manovra 2024, che tutelerà il potere d'acquisto delle famiglie e il lavoro femminile. Noi siamo certi che la maternità rappresenti un arricchimento per la donna che lavora perché durante questo periodo si sviluppano competenze gestionali e organizzative, delle skill, che possono rappresentare una ricchezza nel mondo del lavoro e non certamente un ostacolo", conclude.(Rin)