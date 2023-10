Singapore-Emirati: premier Lee visita complesso multireligioso di Abu Dhabi e il Burj Khalifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Singapore, Lee Hsien Loong, è stato oggi in visita al nuovo complesso multireligioso di Abu Dhabi ed al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Lo riferisce “The Straits Times”, ricordando che il complesso interreligioso della capitale emiratina ospita una moschea, una chiesa e la prima sinagoga ufficiale del Paese. Il premier Lee, per la prima volta in visita negli Emirati, ha firmato una targa dell’edificio - noto anche con il nome di Casa della Famiglia abramitica - aggiungendo l’espressione “Unità nella diversità”. L’edificio è stato inaugurato nel 2023 e costruito su progetto dell’architetto David Adaye sull’isola di Saadiyat, situata di fronte ad Abu Dhabi e dove sono in progressiva costruzione complessi residenziali e commerciali. Sopra al complesso interreligioso si trova un giardino, pensato simbolicamente come luogo di ritrovo dei fedeli di diverse professioni. La costruzione ha preso il via dopo la dichiarazione firmata da papa Francesco e dallo sceicco Ahmed al Tayeb, il grande imam della prestigiosa moschea Al-Azhar del Cairo, che chiedeva il rispetto reciproco e la convivenza pacifica tra le persone di fedi diverse. (segue) (Res)