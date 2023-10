Singapore-Emirati: premier Lee visita complesso multireligioso di Abu Dhabi e il Burj Khalifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il premier ha visitato l’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, dove è stato ricevuto dal ministro di Stato per il Commercio estero, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Dopo aver fatto un tour del Burj Khalifa, il premier singaporiano e la sua delegazione sono stati informati sullo sviluppo economico di Dubai nell'ultimo decennio, nonché sulla visione degli Emirati e sulle principali iniziative economiche per diversificare e far crescere la propria economia fino a oltre 800 miliardi di dollari. Domani Lee avrà un colloquio con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Abu Dhabi, lo sceicco Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale di Singapore in Medio Oriente, con scambi bilaterali di beni pari a 29,8 miliardi di dollari nel 2022. Il Paese mediorientale è interessato a collaborare con Singapore su settori emergenti come l’intelligenza artificiale e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, ed in quest'ottica Lee e i suoi delegati incontreranno le autorità al fine di esplorare opportunità di cooperazione. Nel suo viaggio, che lo ha visto prima in Arabia Saudita, il premier di Singapore è accompagnato dal ministro dell’Ufficio del premier Maliki Osman, che è anche viceministro degli Esteri e dell’Istruzione; Tan See Leng, ministro della manodopera e secondo ministro del commercio e dell'industria; il primo ministro di Stato per la Sostenibilità, l'Ambiente e i Trasporti Amy Khor; e il ministro senior delle comunicazioni, dell'informazione e della sanità Janil Puthucheary. Al seguito ci sono anche i rappresentanti di 30 aziende parte della Singapore Business Federation, interessati ad esaminare le opportunità di vari settori come quello finanziario, energetico e marittimo. (Res)