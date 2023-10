Roma: corteo contro Ztl verde, raccolta firme per referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumogeni rossi, musiche di Rino Gaetano e Jovanotti, cori ma anche molte bandiere tricolore, fischietti, trombette e cartelli. Alcune centinaia di manifestanti si sono radunati oggi in piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, per il corteo di protesta contro "la Ztl allargata". Per l'occasione è stato allestito un tavolino di raccolta firme per un referendum sulle restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella Ztl verde, che a oggi contempla 51 varchi che delimitano una porzione di territorio pari al 16 per cento di quello cittadino e al 45 per cento di quello racchiuso nel raccordo anulare. (segue) (Rer)