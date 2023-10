Roma: corteo contro Ztl verde, raccolta firme per referendum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo il popolo. Noi siamo Roma": è stato lo slogan di apertura. "Siamo cittadini romani, dobbiamo circolare a Roma come e quando vogliamo", ha spiegato un manifestante. Tra la folla alcuni partecipanti hanno innalzato i cartelloni: "Gpl metano", "Partito dei ricchi", "Gualtieri Roma non ha bisogno di te. Vattene", "Roma sceglie Roma", recitavano le scritte. Dalle casse posizionate sopra un camioncino verde, a testa del corteo diretto a San Giovanni, risuonavano canzoni di Jovanotti e Rino Gaetano. Diversi e numerosi i comitati cittadini in piazza ma anche qualche sigla politica. "La manifestazione di oggi ha ancora più senso, perché mentre prima c'era un avversario della libertà, che era Gualtieri, oggi sappiamo che anche il presidente Rocca è d'accordo con il sindaco di Roma per applicare questa follia nell'arco di pochi mesi", ha detto il presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo, già candidato sindaco di Roma. (segue) (Rer)