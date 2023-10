Alluvione: Barcaiuolo (Fd'I), da Figliuolo grande impegno nonostante ritardi giunta Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emilia Romagna intendo ringraziare il generale Figliuolo per il lavoro e per l'impegno che sta profondendo come Commissario per risollevare nel minor tempo possibile i cittadini e le aziende della Romagna". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emilia-Romagna. In particolare, aggiunge, per "la sua pazienza visti i costanti ritardi che l'amministrazione a guida Bonaccini continua ad accumulare sulla ricostruzione post alluvione. Infatti, nonostante il Partito Democratico tenti come al solito di scaricare le proprie responsabilità, grava proprio sulla Regione il compito di predisporre Sfinge, la piattaforma utile alle aziende per richiedere i risarcimenti i quali sarebbero già erogabili e nella disponibilità del Commissario Figliuolo". Tale piattaforma "sarà attiva dal 15 novembre e, da quel momento, Figliuolo ha già garantito l'erogazione di 20mila euro ad ogni azienda, con la possibilità anche di raddoppiarli qualora ci fosse ulteriore necessità. Questa cifra è il doppio di quanto riservato dai governi precedenti per eventi simili. Queste misure si sommano alle erogazioni già garantite dai singoli ministeri come il Masaf che ha assicurato oltre 200 milioni per gli immediati ristori alle aziende colpite", conclude il parlamentare.(Com)