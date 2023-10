Milano: De Corato (Fd'I), grave la manifestazione contro Israele mentre Meloni a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centri Sociali e diversi movimenti studenteschi giovanili di Sinistra i quali hanno inveito contro Israele proprio nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Tel Aviv". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia. "È grave che questi fan milanesi di Hamas e supporter dell'Isis, proseguano a sfilare nei cortei del centro città", conclude. (Com)