Israele: feriti da schegge due lavoratori thailandesi

- Due lavoratori thailandesi sono rimasti feriti oggi nella zona di Margaliot, nel nord di Israele, dalle schegge di un missile lanciato dal Libano. Lo riferisce il "Times of Israel", nel quadro dei ripetuti attacchi effettuati dal movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Secondo quanto riferito dai medici che lo hanno preso in consegna, uno dei lavoratori feriti, di 35 anni, era in condizioni di media gravità, mentre l'altro ha riportato lievi ferite. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale. (Res)