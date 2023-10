Afghanistan: Pellegrino (Fd'I), premiato impegno italiani, non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'Ambasciatore Zekriya per aver ospitato il premio letterario internazionale 'Afghanistan yesterday, today, tomorrow...', dedicato a tutti gli italiani che hanno in questi anni, con una propria pubblicazione, hanno tenuta accesa una luce sulla storia e le condizioni sociali e politiche di questo Paese". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino, componente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. "Non bisogna lasciare questo tema all'oblio, perché fondamentale per comprendere alcuni legami con il terrorismo internazionale, oggi più che mai palesi anche grazie all'aggressione di Hamas ad Israele", conclude. (Com)