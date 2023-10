Difesa: sottosegretario Rauti in visita al sacrario militare italiano El Alamein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, accompagnata dal sottocapo di stato maggiore della Difesa, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, si è recata oggi in visita ufficiale in Egitto, nel sacrario militare italiano di El Alamein, per celebrare l'81esimo anniversario delle omonime battaglie. "Il 1942 di El Alamein non è soltanto una data della storia ed El Alamein non è solo un luogo fisico ma è il racconto, tanto eroico quanto tragico, di un capitolo della seconda guerra mondiale. Tra queste dune sabbiose, uomini coraggiosi e valorosi hanno affrontato il fuoco nemico in condizioni estreme; sono vissuti e hanno combattuto con il sole a picco di giorno; al freddo di notte; spesso senz'acqua e senza cibo; e poco equipaggiati", ha detto Rauti nel suo intervento. "Da sottosegretario alla Difesa, da senatrice, da cittadina italiana, da patriota sento un forte e profondo sentimento di riconoscenza verso questi uomini coraggiosi. E sento il dovere di ricordarli e di onorarne la memoria. Il nostro rispetto, la nostra riconoscenza, il nostro essere italiani sono tanto più grandi quanto più non dimentichiamo la nostra storia, quanto più manteniamo la capacità e la volontà di ricordare e tramandare". Nel corso della cerimonia è stato inaugurato il complesso monumentale nella sua nuova veste architettonica che ne valorizza l'identità di luogo della memoria e di simbolo di storia. "Le importanti opere di ristrutturazione nel Sacrario militare hanno richiesto tempi di studio e di progettazione - ha sottolineato Rauti - ed i risultati sono il frutto di un grande lavoro, fatto in sinergia tra la Difesa italiana, nelle sue divere articolazioni di competenza, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e le autorità egiziane che ringrazio". Un lavoro voluto dal ministro Crosetto e seguito, per delega, dal sottosegretario Rauti. (segue) (Com)