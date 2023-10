Difesa: sottosegretario Rauti in visita al sacrario militare italiano El Alamein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre al Cairo era in corso il summit per la pace, Rauti a El Alamein ha poi ricordato che "oggi il mondo è scosso da conflitti, sono tornati venti e tempi di guerra. La cerimonia di oggi si colloca purtroppo in un momento storico ed in un contesto internazionale e geopolitico fortemente preoccupante, a causa del protrarsi del conflitto in Ucraina e di quello più recente nella regione del Medio Oriente. La mia presenza oggi, in rappresentanza del governo italiano, - ha detto Rauti - sottolinea anche la vicinanza dell'Italia alla Repubblica araba d'Egitto che subisce i contraccolpi di quanto accade nella Striscia di Gaza. Italia ed Egitto sono legati da un'amicizia reciproca. Un impegno comune alla cooperazione confermato anche dalla partecipazione del presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni al vertice per la pace in corso al Cairo. Un vertice cruciale e l'Italia è stata invitata anche per la credibilità che il presidente Giorgia Meloni ha acquisito nei paesi del Medio Oriente, nei paesi arabi e in quelli africani. Una donna premier – la prima nella storia della Repubblica italiana – che con le sue relazioni internazionali può contribuire ad avvicinare due mondi, occidentale e islamico, che in questo momento rischiano di trovarsi contrapposti, per quello che sta succedendo a Gaza e nel Medio oriente e per le ripercussioni più in generale a libello globale". (Com)