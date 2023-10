© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto oggi Osama al Muzaini, alto esponente del movimento islamista palestinese Hamas, in un attacco delle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo ha confermato Hamas, aggiungendo che non discuterà del destino dei prigionieri dell’esercito israeliano fino a quando Israele non porrà fine alla sua “aggressione” su Gaza. (Res)