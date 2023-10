© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Eurostat certifica che il 63 per cento delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese. Ma i cosiddetti 'sovranisti', quelli che hanno chiesto i voti per difendere i poveri contro la finanza globale, esultano ai tg perché un'agenzia americana di rating non li ha bocciati". Lo scrive su X (ex Twitter) Alfredo D'Attorre della segreteria nazionale del Partito democratico. (Rin)