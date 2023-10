Legge Bilancio: Fratoianni (Si), colpo serio alle fasce più deboli e fragili società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possono inventarsi qualsiasi distrazione di massa, possono infarcire di ottimismo qualunque loro messaggio, ma la manovra del governo non aiuterà le famiglie e le imprese italiane in difficoltà, non contrasterà le diseguaglianze sempre più indecenti e crescenti, non darà al Paese le risposte che servono di fronte alle emergenze sociali. E anche i dati odierni di Eurostat ce lo confermano drammaticamente. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Al di là degli slogan - prosegue il leader di Si - nessun intervento determinante per il rilancio della sanità e della scuola pubblica. Il contrasto ai cambiamenti climatici? Non pervenuto. Sostegno alla transizione ecologica della nostra economia? Nulla di nulla. Anzi tagli a settori decisivi del Paese, e un colpo serio alle fasce più deboli e fragili della nostra società". La realtà è invece - conclude Fratoianni - "il ritorno alle politiche di austerità che gli italiani hanno conosciuto in passato, e che tanto danno hanno fatto alla vita della maggioranza dei cittadini. Ecco perché questo disegno della destra deve essere combattuto con decisione in Parlamento e nel Paese". (Rin)