Pakistan: ex premier Sharif atterrato ad Islamabad

- L'ex primo ministro del Pakistan Nawaz Sharif è rimpatriato dopo un esilio di quattro anni. Lo riferiscono i media pakistani, che hanno pubblicato le immagini del rientro a casa del politico, accolto ad Islamabad da una folla di sostenitori e dalla figlia Maryam Nawaz, visibilmente commossa. Il politico di 73 anni è arrivato con un volo charter nella capitale, da dove si recherà nella sua città natale, Lahore. Qui i suoi sostenitori hanno organizzato una manifestazione di benvenuto in suo onore. "Siamo completamente pronti per le elezioni", ha detto Sharif ai giornalisti prima del decollo del suo volo da Dubai. Il ritorno di Sharif, tre volte premier, è stato pubblicizzato per mesi dal suo partito, il Pakistan Muslim League-Nawaz (Pml-N), i cui vertici sperano che la sua presenza possa rilanciare una ormai debole popolarità. (segue) (Inn)