Pakistan: ex premier Sharif atterrato ad Islamabad (2)

- L’ex premier è stato rimosso nel 2017 dall’incarico di primo ministro dalla Corte suprema in seguito a un’inchiesta speciale per riciclaggio e corruzione nata dalla divulgazione dei cosiddetti Panama Papers, documenti relativi a migliaia di società offshore portati alla luce dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij). Nel luglio del 2018 Sharif è stato interdetto dalle cariche pubbliche e condannato a dieci anni di carcere da un tribunale dell’ufficio anticorruzione National Accountability Bureau (Nab) per il possesso di beni non giustificato dal suo reddito: al centro del caso c’è l’acquisto di quattro appartamenti nell’edificio Avenfield House di Londra, che Sharif e la sua famiglia avrebbero pagato con fondi di provenienza illecita avvalendosi di una complessa serie di transazioni e società di comodo. Nel dicembre dello stesso anno si è aggiunta un’altra condanna, a sette anni, per il possesso di due società in Arabia Saudita, Al-Azizia Steel Mills e Hill Metal Establishment (Hme). Nel 2019 Sharif è stato autorizzato a lasciare il suo Paese per motivi medici per otto settimane, ma non ha fatto ritorno e nel 2020 è stato dichiarato latitante. (Inn)