Energia: Eni celebra partenza per il Congo navi Tango Flng ed Excalibur Fsu

- Eni ha celebrato oggi, alla presenza del ministro degli Idrocarburi della Repubblica del Congo, Bruno Jean Richard Itoua, del direttore generale di Snpc, Maixent Raoul Ominga, e del direttore generale Risorse Naturali di Eni, Guido Brusco, il varo delle navi “Tango” Floating liquefied natural gas (Flng) ed “Excalibur” Floating storage unit (Fsu). Le navi partiranno da Dubai verso le acque congolesi. Questo traguardo è in linea con tabella di marcia del progetto Congo Lng, il cui avvio della prima fase è previsto a dicembre 2023. Tango Flng, che ha una capacità di liquefazione di circa 1 miliardo di metri cubi di gas per anno (Bca), e l'Excalibur Fsu saranno ormeggiati a 3 chilometri al largo, una volta arrivati nelle acque congolesi. Il progetto Congo Lng - si legge in una nota della società valorizzerà le risorse di gas del permesso Marine XII, anche facendo leva sugli asset esistenti, attraverso uno sviluppo in fasi e con l’obiettivo di zero gas flaring di routine. Congo Lng è progettato per raggiungere circa 4,5 Bcma di capacità di liquefazione gas a plateau. Una seconda Flng, con una capacità di circa 3,5 Bcma, è attualmente in costruzione e inizierà la produzione nel 2025. (segue) (Com)