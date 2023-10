Energia: Eni celebra partenza per il Congo navi Tango Flng ed Excalibur Fsu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto contribuirà a soddisfare il fabbisogno di energia della Repubblica del Congo, sfruttando il surplus di gas per la produzione di Gnl. Ciò consentirà al Paese di entrare nel gruppo degli esportatori globali di gas naturale liquefatto in tempi di record. In base agli accordi recentemente firmati, tutto il GNL prodotto sarà commercializzato da Eni. Eni che - spiega la nota - opera in Congo da oltre 50 anni ed è l’unica società attiva nello sviluppo delle risorse di gas del Paese. Eni attualmente fornisce gas alla Congo electric power station (Cec), che garantisce il 70% della capacità di produzione di energia elettrica del Paese. Eni è fortemente impegnata nel promuovere la transizione energetica nel Paese: tra le altre iniziative, il Centro di eccellenza Oyo per le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica è stato recentemente consegnato al Ministero dell'Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione tecnologica della Repubblica del Congo, che lo gestirà insieme all’Unido (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale). Inoltre, l’azienda sta sviluppando la produzione di materie prime agricole che non competono con la filiera alimentare, per alimentare le sue bioraffinerie. (Com)