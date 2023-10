Singapore-Arabia Saudita: governi elevano relazioni bilaterali a "partenariato strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Singapore e dell’Arabia saudita hanno concordato di elevare le loro relazioni ad un partenariato strategico, con l’obiettivo di approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutti i settori. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i ministeri degli Esteri dei due Paesi, all’indomani della chiusura della visita ufficiale resa dal primo ministro singaporiano Lee Hsien Loong a Riad. In un post pubblicato su Facebook, Lee ha precisato che il partenariato strategico così istituito è “il primo di Singapore con un Paese del Medio Oriente”. Durante la sua visita a Riad, mercoledì scorso il premier di Singapore è stato ricevuto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Le parti hanno esaminato le relazioni tra i due Paesi e discusso di come approfondirle. Singapore ha anche espresso il suo sostegno alla proposta dell’Arabia Saudita di ospitare la Coppa del Mondo del 2034. Durante la visita saudita, entrambe le parti hanno accolto con favore i buoni progressi compiuti dal Comitato misto Arabia Saudita-Singapore, che ha tenuto la sua terza sessione a Riad lo scorso 17 ottobre. (Fim)