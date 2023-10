Medio Oriente: Meloni vede al-Sisi, serve urgente azione diplomatica coordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del Vertice per la Pace del Cairo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro con il Presidente della Repubblica araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. Il colloquio - si legge in una nota di palazzo Chigi - si è incentrato sul grave conflitto in corso in Medio Oriente e sulla necessità di sostenere un'urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione. In questo senso, il Presidente Meloni ha sottolineato l’importanza del Vertice organizzato dal Cairo e il confronto tra tutti gli Stati partecipanti. L’incontro - viene chiarito - è stata anche un’occasione per approfondire le urgenti necessità umanitarie a Gaza. Italia ed Egitto continueranno a lavorare nelle prossime settimane in uno spirito di rafforzata collaborazione. (Rin)