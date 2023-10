Trasporti: Rixi (Mit), al via domande Ferrobonus su sito ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semaforo verde sul sito del Mit per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus 2023-24". Lo annuncia in una nota il deputato della Lega e vice ministro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. "I beneficiari - chiarisce - sono le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e gli operatori del trasporto multimodale (Mto) che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi in regime di trazione elettrica. Le domande per l'ammissione potranno essere presentate entro il 10 novembre. Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dello scorso 6 ottobre. Le risorse a disposizione per il Ferrobonus sono pari a 22 milioni di euro all'anno, fino al 2026", conclude.(Com)