Indonesia: incendi, dichiarato lo stato di emergenza a Bali

- Il governatore ad interim dell'isola indonesiana di Bali, Mahendra Jaya, ha dichiarato lo stato di emergenza per le prossime due settimane a seguito di una prolungata siccità e di un aumento degli incendi boschivi e terrestri. Lo riferisce "The Straits Times". La direttiva è stata emanata in una circolare del governatore e riguarda tutte le reggenze e le città della provincia, tra cui il capoluogo Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung e Tabanan. Le città sono frequenti mete di turisti. Le restrizioni saranno applicate fino all'1 novembre e potranno essere rinnovate o sospese in base alle necessità. (Inn)