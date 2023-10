Roma: corteo contro la Ztl raggiunge San Giovanni, banchetto per firme e presidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra fumogeni rossi, musiche e cori è arrivato in piazza di Porta San Giovanni il corteo contro il provvedimento di restrizione alla circolazione delle auto più inquinanti nella Ztl Fascia verde a Roma. Il corteo, partito da piazza Vittorio Emanuele II alle 15, ha percorso via Emanuele Filiberto. Blindati e forze dell'ordine hanno scortato i manifestanti che ora in piazza si apprestano a raccogliere firme a sostegno della proposta di un referendum sul tema. (Rer)